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Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт

Европа Материалы 4 июля 2022 22:35
Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт

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Британские власти внесли в санкционные списки, связанные с РФ, еще шесть физических лиц и один новостной сайт, сообщается в понедельник в документе Минфина Великобритании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Под санкции попали следующие лица, связанные с деятельностью СМИ: Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Евгений Глотов, Юрий Федин, Дарья Дугина и Алена Чугулева.

Кроме того, в списки включили зарегистрированный в Турции сайт United World International, который, по версии Лондона, "распространяет дезинформацию в пользу России".

Введенные санкции предполагают замораживание активов.

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