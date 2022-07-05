Нидерланды начали подготовку к новому раунду вакцинации от коронавируса

Власти Нидерландов готовятся к проведению осенью нового раунда вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кейперс уже отдал соответствующее указание муниципальным службам здравоохранения и Национальному институту здравоохранения и окружающей среды.

Предполагается, что на первом этапе будет проведена первичная бустерная вакцинация наиболее уязвимых слоев населения - пожилых людей, медработников и людей с сопутствующими заболеваниями. Однако не исключено, что вакцинация потребуется и для остальных слоев населения, если осенью число случаев заражения начнет резко расти.

С учетом нехватки персонала министр уже сейчас призвал медицинские организации готовиться к развитию событий по наиболее пессимистичному сценарию, который предусматривает необходимость вакцинации 1,5 млн человек в неделю. Само решение о проведении вакцинации будет приниматься властями позднее.

В настоящее время подавляющее большинство населения Нидерландов прошло первичную вакцинацию и получило одну бустерную дозу вакцины от коронавируса.