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Почти половина жителей Германии хочет отказа сборной от участия в ЧМ—2022

Европа Материалы 5 июля 2022 05:08
Почти половина жителей Германии хочет отказа сборной от участия в ЧМ—2022

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Согласно исследованию, проведенному в Германии, 48% населения утверждают, что по гуманитарным причинам команде необходимо сняться с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ру", сообщает OMG Bulletin.

48% опрошенных объяснили свой отказ из-за гуманитарных условий, которые имели место быть В Катаре при подготовке к чемпионату мира, намекая на гибель рабочего на строительстве стадиона.

Следует отметить, что только 28% опрошенных высказались за участие Германии в чемпионате мира по футболу, а 24% воздержались от комментариев.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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