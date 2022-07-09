Министр обороны Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии, глава которой станет новым британским премьером, сообщает в субботу The Guardian, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"После тщательного обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии", - заявил Уоллес.

Уоллес пожелал удачи остальным кандидатам. Его считали одним из фаворитов в борьбе за пост лидера тори и, соответственно, премьер-министра.

На этой неделе британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.