В Италии одобрили вакцинацию лиц старше 60 лет четвертой дозой препаратов от ковида

Специальная научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) в понедельник одобрила вакцинацию четвертой дозой препаратов от коронавируса лиц старше 60 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на совместное заявление фармрегулятора, итальянского Минздрава и Высшего института здоровья.

Отмечается, что данное решение было принято как на фоне роста числа заражений, так и "имеющихся данных об эффективности бустерной дозы в профилактике тяжелых форм ковида".

Специалисты говорят о новой волне пандемии в Италии: на прошлой неделе число случаев заражения за сутки превысило 100 тыс. впервые с февраля, число госпитализаций также возросло. Коэффициент распространения (Rt) давно преодолел психологическую отметку в 1. Ежедневно от последствий коронавирусной инфекции фиксируются несколько десятков смертей. Постепенно растет занятость ковидных отделений. Ни один из регионов не считается благополучным с эпидемиологической точки зрения. Тем не менее в стране отменены все ограничения, масочный режим обязателен только в общественном транспорте и медучреждениях, возобновлены массовые мероприятия.

Европейские эксперты допустили введение второй бустерной прививки от коронавируса людям в возрасте от 60 до 79 лет, а также находящимся в группе повышенного риска тяжелого течения заболевания. Такая информация содержалась в распространенном в понедельник, 11 июля, совместном сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В апреле эти организации рекомендовали введение второго бустера людям старше 80 лет.