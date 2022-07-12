«Барселона» сделала последнее предложение по трансферу Левандовского

Руководство каталонской «Барселоны» сделало последнее предложение по трансферу форварду мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает журналист Жерар Ромеро в соцсетях, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Каталонцы уверены, что предложение будет принято, а трансфер будет оформлен к концу текущей недели.

Поляк заинтересован в переходе в «Барселону». Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, однако финансовая способность клуба может стать преградой для осуществления этого перехода.