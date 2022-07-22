Британия вложит £145 млн в строительство завода по обогащению руд щелочных металлов

Правительство Великобритании выделило £145 млн (около $174 млн) на строительство крупного завода по обогащению руд щелочных металлов в Восточном Йоркшире. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Солтенде будет построен завод по переработке критически важных материалов, используемых для производства магнитов, ключевого компонента при сборке электромобилей. Компания Pensana (подрядчик и оператор проекта) планирует запустить его в конце 2023 года", - отмечается в документе. Согласно планам, на данное предприятие к 2024 году должно приходиться "5% глобальных поставок редких щелочных металлов", оно станет "вторым по мощности в мире без учета китайских производств", подчеркивают в ведомстве.

Как указано в заявлении министерства, "графит, литий и кремний приобрели критически важное значение для экономики", поскольку используются в качестве сырья при производстве широкой номенклатуры товаров - "от ноутбуков до самолетов". В то же время доминирующее положение в области их обогащения сейчас занимает Китай. На фоне пандемии коронавируса и конфликта на Украине в Соединенном Королевстве сложилось понимание, что поставки данных металлов "подвержены рыночным шокам" и зависят от "геополитических событий". По мнению британских властей, "запуск собственного независимого предприятия", способного обеспечить промышленность данными металлами, имеет решающее значение для "экономической и национальной безопасности" Соединенного Королевства.