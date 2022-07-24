Страны ЕС стремятся добиться исключений из планов ЕК по снижению потребления газа

Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 по март 2023 года. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, страны ЕС заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать зависимость каждой отдельной страны Евросоюза от российского газа, а также объем этого топлива, направленный в хранилища.

Государства - члены ЕС также предлагают предоставить исключение странам, у которых есть возможность поставлять газ другим странам Евросоюза.