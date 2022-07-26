В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО

Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт Таллина для демонстрации присутствия альянса в Балтийском море и пополнения запасов перед следующим заданием, передает Trend со ссылкой на "Известия".

«Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе. В результате таких визитов мы находим всё больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками», — приводит пресс-служба слова заместителя командующего ВМС Эстонии Йохана-Элиаса Сельямаа.

Сообщается, что голландский штабной корабль (который является флагманом группы) HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real пришвартовались утром 25 июля в Старом порту Таллина. Третий корабль, британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовался в порту Мууга под Таллином.

Уточняется, что у командиров кораблей запланирована встреча с руководством Сил обороны Эстонии, а у экипажа будет возможность пополнить припасы перед новым заданием.