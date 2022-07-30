Роналду рассказал, когда сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил в социальных сетях, что примет участие в товарищеском матче команды против испанского «Райо Вальекано». Встреча состоится 31 июля на домашнем стадионе «красных дьяволов» «Олд Траффорд».

Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", об этом нападающий написал в комментариях к сообщению о том, что он не попал в список игроков манкунианцев, которые вылетели в Осло на субботний товарищеский матч с мадридским «Атлетико».

«В воскресенье король сыграет», — написал Роналду.