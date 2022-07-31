Левандовски о переходе в «Барселону»: у меня будет еще больше возможностей забивать

Футболист Роберт Левандовски поделился эмоциями от перехода из мюнхенской «Баварии» в каталонскую «Барселону». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает ESPN.

«Я опытный игрок и готов к этому вызову. К тому же в чемпионате Испании больше матчей, чем в Бундеслиге. Так что у меня, возможно, будет еще больше возможностей забивать», — сказал Левандовски.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» было рассчитано до лета 2023 года, а новый контракт с испанским клубом истекает в 2026 году.

Ранее форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, почему он покинул мюнхенскую «Баварию».

«Некоторые люди не говорят мне правду, говорят что-то другое. И для меня всегда было важно быть предельно ясным, оставаться честным. Возможно, для некоторых людей это было проблемой», — сказал Левандовски.