Lufthansa завершила второй квартал с операционной прибылью

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa сообщил о завершении минувшего квартала с операционной прибылью. По словам компании, скорректированная прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT) за три месяца по конец июня составила 393 млн евро благодаря усиливающемуся спросу на грузоперевозки, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Скорректированный убыток до выплаты процентов и налогов в бизнесе пассажирских авиаперевозок Lufthansa достиг 86 млн евро вследствие расходов, связанных с нарушением расписания полетов. Он оказался меньше 228 млн евро, которые в среднем прогнозировали аналитики.

Lufthansa ожидает, что скорректированная EBIT группы за полный год превысит 500 млн евро. Консенсус-прогноз аналитиков по операционной прибыли, опубликованный на сайте Lufthansa, равен 569 млн евро.

Корме того, перевозчик заявил, что вследствие нехватки кадров в аэропортах и авиакомпаниях его провозная емкость в 3-м квартале достигнет только около 80% докризисного уровня. Это меньше, чем планировалось ранее.