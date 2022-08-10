Полиция открыла огонь на территории аэропорта Шарль-де-Голль

Полицейские открыли огонь из табельного оружия на территории аэропорта Шарль-де-Голль. Об этом сообщил в среду телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полицейские, дежурившие в аэропорту Шарль-де-Голль, применили оружие против злоумышленника, который угрожал им ножом", - указал ведущий выпуска новостей.

По его словам, нападавший не подчинился неоднократным требованиям положить нож и направился к правоохранителям с "угрожающим видом". "В ответ полицейские открыли огонь, ранив злоумышленника", - отметил ведущий. Он уточнил, что виновник инцидента жив.