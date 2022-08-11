Ryanair откажется от продажи авиабилетов по €1 и €10

Ирландская низкобюджетная авиакомпания Ryanair больше не будет предлагать полеты по самым дешевым тарифам в размере €1 и €10. Об этом в четверг заявил исполнительный директор авиаперевозчика Майкл О'Лири в эфире вещательной корпорации Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет сомнений, что наши билеты за €1, €0,99 и даже €9,99 были самыми дешевыми на рынке. Я думаю, в течение следующих нескольких лет таких предложений больше не будет. Эпоха билетов за €10 закончилась", - сказал О'Лири. Он признал, что рост цен связан со "стремительным подорожанием авиационного топлива".

Ryanair считается одним из самых недорогих авиаперевозчиков в мире наряду с британским EasyJet, испанским Vueling и венгерским Wizz Air. Цена перелетов между городами Европы у компании начиналась от €9,99 и менялась в зависимости от маршрута, а в рекламных целях могла быть снижена вплоть до €0,99.

По словам главы компании, средняя стоимость авиабилетов теперь "вырастет с примерно €40 в прошлом году до примерно €50 в течение следующих пяти лет". Тем не менее он считает, что такая динамика "не скажется на количестве пассажиров".

Ранее О'Лири отмечал, что билеты на самолет будут дорожать в среднесрочной перспективе из-за роста цен на топливо, экологических сборов и последствий Brexit. В интервью газете Financial Times он назвал абсурдным тот факт, что "полет в [лондонский аэропорт] Станстед стоит меньше, чем поездка на поезде из воздушной гавани в центр города".