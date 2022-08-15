В Берлине отключили подсветку 100 зданий для экономии электроэнергии

Власти Берлина в целях экономии электроэнергии с конца июля отказались от подсветки 100 общественных зданий и объектов в ночное время. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на городское ведомство защиты окружающей среды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно отвечает за 150 объектов, которые освещались в ночное время. Техникам приходится отключать каждый объект вручную, так как единой системы подсветки нет, поясняет агентство. По-прежнему будут освещаться Мемориал павшим советским воинам в парке Тиргартен, Еврейский музей и Новая Синагога, а также флаги перед ратушей, где расположены офис бургомистра Берлина и сенат.

Расходы на подсветку 150 сооружений могут достигать €40 тыс. в год.

Власти Германии рассматривают меры сокращения потребления электроэнергии ввиду снижения поставок газа из России. В ряде министерств правительства решили летом поддерживать температуру кондиционируемых помещений на уровне 26 градусов Цельсия, исключения делают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом сократить потребление электроэнергии на 40%.