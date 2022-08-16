В Британии в свете энергокризиса расконсервируют крупнейшее газохранилище

Крупнейшее в Великобритании газохранилище "Раф", не использовавшееся с 2017 года по соображениям безопасности, возобновит работу осенью в свете энергетического кризиса в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Daily Telegraph.

Подчеркивается, что Управление по охране труда Соединенного Королевства дало зеленый свет на возвращение в строй расположенного в южной части Северного моря объекта, который принадлежит компании Centrica. Согласно изданию, теперь она должна договориться о размере государственной поддержки со стороны британского правительства и получить формальное разрешение на возобновление деятельности от Переходного управления Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA), что "не выглядит проблематично".

В то же время газета отметила, что, по всей видимости, хранилище, впервые открывшееся в 1985 году, на начальном этапе будет работать лишь на четверть своей мощности. В общей сложности туда можно закачать порядка 3,4 млрд куб. м природного газа, что составляло в 2017 году примерно 70% от совокупной емкости британских хранилищ, и 5 млрд куб. м буферного газа. "Мы можем вернуть "Раф" в эксплуатацию путем поэтапного увеличения его мощностей каждой зимой", - заявили в Centrica. По подсчетам издания, частичное возвращение объекта в строй увеличит текущий общий объем хранимого в Великобритании голубого топлива до 1,6 млрд куб. м.

Ранее в NSTA проинформировали, что в 2022 году Великобритания возобновит выдачу лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море в связи с поэтапным отказом от российских углеводородов из-за событий в Украине. В то же время газета The Times в мае предупреждала, что если кризис на европейском энергетическом рынке продолжит усугубляться, то веерные отключения энергии могут с декабря затронуть до 6 млн британских домохозяйств.