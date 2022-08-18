В ФРГ министр предупредила о высоком риске распространения детской бедности

Значительный рост цен на электроэнергию и продукты широкого потребления в Германии угрожает привести к увеличению числа детей, проживающих в условиях бедности. Такое мнение высказала в четверг министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лиза Паус в интервью германскому порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Опасность распространения детской бедности высока", - заявила она. Особенно тяжелый удар по семейным бюджетам нанесли "возросшие цены на отопление, транспорт и продукты питания", добавила министр. Из-за этого многие семьи в стране оказались "прижаты к стенке" в финансовом плане и вынуждены "решать вопросы выживания".

По мнению Паус, в условиях энергокризиса правительству необходимо расширить уже применяемый пакет мер по поддержке населения. Эффективным решением, по ее оценке, стало бы "срочное увеличение размера детских пособий", которое распространялось бы на "все семьи ФРГ".

В августе Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило о том, что рост цен на энергоносители снова стал основной причиной высокого уровня инфляции. Потребительские цены в июле выросли на 7,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, а цены на продукты питания в годовом исчислении увеличились на 14,8%, уточнили в ведомстве. Кроме того, ФРГ испытывает на себе глобальные последствия пандемии коронавируса, в частности нарушение цепочек поставок широкой номенклатуры товаров, что также способствует ускорению инфляции.