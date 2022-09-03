В парламенте Британии предупредили о риске применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет

Председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд предупредил о возросшем риске применения тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По его словам, мир переживает трудное десятилетие и может измениться в ближайшем будущем.

«Я подозреваю, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», — заявил парламентарий.

Эллвуд утверждает, что Соединенное Королевство в текущий момент нуждается в сильном лидере.

«Британия должна сделать шаг вперед, пока остальные страны бездействуют или рассчитывают на британское лидерство. Нам нужен еще один Черчилль прямо сейчас», — заявил он.

Ранее стало известно, что голосование по выбору нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны завершилось вечером в пятницу, 2 сентября.

На пост лидера партии и премьер-министра Великобритании претендуют глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.