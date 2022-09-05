Литва планирует в 2023 году компенсировать цены на энергию на сумму €1 млрд

Сумма компенсаций населению Литвы из-за резко растущих цен на энергию в 2023 году планируется в размере €1 млрд. Об этом в понедельник заявила журналистам премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На амортизацию счетов, выписываемых энергетиками, потребуется около €1 млрд", - сказала она.

Глава правительства не исключила, однако, что эта сумма может уточняться как в одну, так и в другую сторону. "Из-за скачков цен, которые то растут, то снижаются, точные цифры назвать сложно", - отметила премьер.

Во второй половине августа она утверждала, что в проекте госбюджета на 2023 год правительство намерено заложить на компенсации стоимости только электроэнергии от €0,5 млрд до €1 млрд.

Стоимость электроэнергии заставляет промышленность Литвы идти на крайние меры. 1 сентября остановил (предположительно до декабря) производство завод Achema, являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений. Не исключает такой остановки крупнейшее в стране предприятие молочной промышленности Rokiskio suris.