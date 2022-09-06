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"Челси" проиграл загребскому "Динамо" в первом матче группового этапа ЛЧ

Европа Материалы 6 сентября 2022 23:12 (UTC +04:00)
"Челси" проиграл загребскому "Динамо" в первом матче группового этапа ЛЧ

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Лондонский «Челси» уступил загребскому «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы Е, которая прошла в Загребе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мислав Оршич, отличившийся на 13‑й минуте.

Также в квартете выступают «Милан» и австрийский «Зальцбург», которые проведут очную встречу позднее во вторник.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» на выезде встретится с «Миланом». «Челси» дома примет «Зальцбург». Оба матча пройдут 14 сентября.

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