"Челси" проиграл загребскому "Динамо" в первом матче группового этапа ЛЧ

Лондонский «Челси» уступил загребскому «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы Е, которая прошла в Загребе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мислав Оршич, отличившийся на 13‑й минуте.

Также в квартете выступают «Милан» и австрийский «Зальцбург», которые проведут очную встречу позднее во вторник.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» на выезде встретится с «Миланом». «Челси» дома примет «Зальцбург». Оба матча пройдут 14 сентября.