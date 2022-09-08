Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз стал новым монархом Соединенного Королевства после того, как его мать умерла в четверг в возрасте 96 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чарльзу 73 года, он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол. Он стал королем в момент смерти матери, так как традиция не допускает, чтобы в стране не было монарха. Однако до момента его коронации пройдет еще несколько месяцев. При этом в течение суток после смерти Елизаветы II в столичном Сент-Джеймсском дворце соберется особый совет, члены которого официально объявят, что на британский престол взошел новый правитель.

Канцелярия британского короля сообщила, что он взял имя Карл III.