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ФРГ рассматривает возможность национализации Uniper

Европа Материалы 14 сентября 2022 12:57 (UTC +04:00)
ФРГ рассматривает возможность национализации Uniper

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Правительство Германии может увеличить свою долю в энергетическом концерне Uniper с 30% до более 50%, так как компания нуждается в дополнительной государственной помощи на фоне роста цен на газ и сокращения поставок из России. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам агентства, Берлин готов "пойти на исторический шаг" и в случае необходимости "полностью национализировать крупнейшего импортера газа, чтобы предотвратить крах энергетической системы".

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