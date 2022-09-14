ФРГ рассматривает возможность национализации Uniper

Правительство Германии может увеличить свою долю в энергетическом концерне Uniper с 30% до более 50%, так как компания нуждается в дополнительной государственной помощи на фоне роста цен на газ и сокращения поставок из России. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам агентства, Берлин готов "пойти на исторический шаг" и в случае необходимости "полностью национализировать крупнейшего импортера газа, чтобы предотвратить крах энергетической системы".