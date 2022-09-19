Польша, Эстония, Литва и Латвия запретили въезд российским гражданам

На официальном сайте правительства Эстонии сообщается, что Эстония, Польша, Литва и Латвия запретили въезд российским гражданам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности», — приводятся на эстонском правительственном сайте слова премьер-министра страны Каи Каллас.

«Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — добавила премьер.

С 00:00 19 сентября россиян-путешественников не будут пускать в четыре европейские страны с целью туризма. На правительственном сайте уточняется, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.