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Польша, Эстония, Литва и Латвия запретили въезд российским гражданам

Европа Материалы 19 сентября 2022 03:31 (UTC +04:00)
Польша, Эстония, Литва и Латвия запретили въезд российским гражданам

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На официальном сайте правительства Эстонии сообщается, что Эстония, Польша, Литва и Латвия запретили въезд российским гражданам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности», — приводятся на эстонском правительственном сайте слова премьер-министра страны Каи Каллас.

«Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — добавила премьер.

С 00:00 19 сентября россиян-путешественников не будут пускать в четыре европейские страны с целью туризма. На правительственном сайте уточняется, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.

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