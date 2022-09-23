...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Армянская радикальная группировка попыталась напасть на Азербайджанский культурный центр во Франции (ВИДЕО)

Европа Материалы 23 сентября 2022 23:11 (UTC +04:00)
Армянская радикальная группировка попыталась напасть на Азербайджанский культурный центр во Франции (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Армянская радикальная группировка «Нор Сераунд» попыталась напасть на культурный центр посольства Азербайджана во Франции.

Как сообщает Trend, целью было воспрепятствовать проведению конференции, посвященной уничтожению историко-культурного наследия Азербайджана в Армении, организованной Национальной комиссией Азербайджана при ЮНЕСКО, посольством нашей страны во Франции и постоянным представительством при ЮНЕСКО.

Армяне забросали здание культурного центра красками, в результате вмешательства полиции провокаторы были удалены с места происшествия.

Лента

Лента новостей

Читать все новости