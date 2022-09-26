На крупном велосипедном заводе на севере Италии произошел пожар

Пожар произошел на крупном велосипедном заводе Bottecchia Cicli в коммуне Каварцзере на севере Италии. Об этом сообщило агентство AGI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, несколько пожарных бригад принимают участие в тушении пожара на площади более 6 тыс. кв. м. Также на месте происшествия работают правоохранительные органы и бригады скорой помощи.

Мэр коммуны Пьерфранческо Мунари опубликовал сообщение на своей странице в Facebook и призвал всех жителей "закрыть окна и не приближаться к месту пожара".

Как сообщает агентство, данных о пострадавших не поступало.