В Швейцарии за неделю на 4% выросла заболеваемость COVID-19

Власти Швейцарии зарегистрировали за прошедшие семь дней 37 032 случая заражения коронавирусом и 21 летальный исход. По сравнению с предшествующей неделей заболеваемость выросла на 4,1%, а смертность - на 37,1%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Федерального управления здравоохранения (ФУЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число регистрируемых в стране случаев заболевания растет на протяжении ряда последних недель. По данным ФУЗ, с 21 по 28 сентября было выявлено 16 826 заразившихся, в последующие семь дней - 25 134, неделей позже - еще 35 579, а за последние семь дней - 37 032. Увеличивается и смертность: с семи случаев с летальным исходом за период с 21 по 27 сентября до девяти случаев с 5 по 11 октября и 21 случая с 12 по 18 октября.