В Берлине на демонстрацию в поддержку иранских протестов пришли порядка 80 тыс. человек

Около 80 тыс. человек приняли участие в прошедшей в субботу в Берлине демонстрации в поддержку акций протеста в Иране. Такие данные привела полиция германской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Организаторы исходили из того, что в демонстрации примут участие около 50 тыс. человек. Тысячи иранцев прибыли в Берлин из других европейских городов. Ранним утром на улицах рядом с Колонной Победы в центре города стояли десятки автобусов, на которых они приехали в столицу ФРГ.

Как сообщили журналистам в правоохранительных органах Берлина, демонстрация прошла "по большей части без происшествий". Лишь в начале некоторые ее участники подожгли пиротехнику.

С 17 сентября в Иране прошла серия акций протеста после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, она была задержана полицией из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 16 октября президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил главу администрации США Джо Байдена в "разжигании хаоса, террора и разрушений" в республике.