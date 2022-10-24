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Премьер Италии Мелони провела первую встречу на посту с президентом Франции Макроном

Европа Материалы 24 октября 2022 05:37 (UTC +04:00)
Премьер Италии Мелони провела первую встречу на посту с президентом Франции Макроном

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела первую международную встречу после образования правительства с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте итальянской канцелярии премьера, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«В ходе встречи, пусть и неформальной, обсуждались все основные европейские досье: необходимость давать быстрые и общие ответы по дорогой энергии, поддержка Украины, сложная экономическая ситуация, управление миграционными потоками», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Мелони и Макрон согласились продолжить сотрудничество по решению серьезных общих проблем на европейском уровне.

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