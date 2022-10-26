Немецкий энергоконцерн Uniper потерял почти €5 млрд в 2022 году

Потери германской энергетической компании Uniper за первые девять месяцев 2022 года составили почти €5 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник агентство Reuters, ссылаясь на заявление концерна.

Как следует из сообщения, убыток концерна до уплаты процентов и налогов составил €4,8 млрд. При этом, согласно годовому отчету, в прошлом году Uniper получила прибыль в размере €614 млн.

Агентство отмечает, что из-за сокращения поставок российского газа Uniper была вынуждена закупать газ по более высоким ценам, что привело к накоплению убытков.

В сентябре правительство ФРГ договорилось с Uniper и финской энергокомпанией Fortum, которая является его мажоритарным акционером, о национализации германского концерна. По условиям соглашения, правительство вложит более €8 млрд в Uniper, а также приобретет акции у Fortum по цене €1,7 за каждую.