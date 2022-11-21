Санду обсудила с Макроном финансовую помощь Молдавии

Президенты Молдовы и Франции Майя Санду и Эммануэль Макрон обсудили поддержку процесса европейской интеграции Молдовы, которая переживает энергетический кризис. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, проинформировал в воскресенье вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску на своей странице в Facebook.

"[Макрон и Санду] говорили о шагах, которые мы предпринимаем для углубления сотрудничества между нашими странам, <�…> об официальной помощи для продвижения реформ, инициированных в рамках процесса европейской интеграции", - написал Попеску. Он отметил, что у правительства Молдовы "есть друзья, которые помогут преодолеть негативные последствия военных действий на экономику и энергетический сектор республики".

Встреча прошла на борту самолета, на котором делегации двух стран летели в Париж после XVIII саммита Международной организации франкофонии из Туниса. Стороны также обсудили последние приготовления к третьему заседанию Платформы поддержки Республики Молдова, которое назначено на 21 ноября в Париже. Ожидается, что в мероприятии примут участие министры иностранных дел Франции, Германии и Румынии.