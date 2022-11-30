Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у острова Эвбея в Греции

Новое землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник вечером у берегов острова Эвбея в Греции. Об этом сообщил греческий телеканал Skai со ссылкой на Геодинамический институт Афин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его первой оценке, подземный толчок имел магнитуду 5, затем институт скорректировал показатель до 4,9. Очаг залегал на глубине 5 км. Землетрясение ощущалось в Афинах.

В этом же районе утром произошел сильный подземный толчок магнитудой 4,8. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр располагался у берегов Эвбеи на расстоянии 58 км к северо-востоку от Афин. Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщения об угрозе цунами не поступали.