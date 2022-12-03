Макрон и Маск договорились работать над улучшением безопасности детей в интернете

Президент Франции Эммануэль Макрон и предприниматель Илон Маск в ходе встречи в Новом Орлеане (штат Луизиана) в пятницу договорились вести совместную работу по улучшению безопасности детей в сети Интернет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем работать вместе с Twitter над улучшением онлайн-безопасности детей. Илон Маск подтвердил это сегодня. Давайте защищать наших детей онлайн!" - написал Макрон на своей странице в Twitter.

Кроме того, президент Франции и предприниматель обсудили прозрачную пользовательскую политику, модерацию контента и защиту свободы слова в социальной сети Twitter.

Президент Франции прибыл в Вашингтон с государственным визитом 29 ноября. Макрон завершил свою программу посещением Нового Орлеана 2 декабря.