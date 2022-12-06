Суточный экспорт британского газа в ЕС в декабре достиг максимума с 2016 года

Суточный экспорт британского природного газа в континентальную Европу в декабре достиг самого высокого показателя по сравнению с декабрьскими данными разных лет в период с 2016 года на фоне снижения зависимости ЕС от российских углеводородов. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на аналитическую компанию Elexon, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 4 и 5 декабря были зафиксированы самые высокие за шесть лет декабрьские показатели объема прокачки природного газа из Великобритании в Бельгию по газопроводу Interconnector в Северном море. По информации оператора газового терминала в бельгийском городе Зебрюгге Fluxys, они достигли примерно 55 млн кубометров газа за сутки. Вместе с тем газета подчеркнула, что Великобритания редко экспортирует газ в континентальную Европу в зимнее время года в связи с увеличением спроса на него в самом королевстве. Однако, как отметило издание, добыча газа на британском шельфе Северного моря может использоваться Евросоюзом как один из способов снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Кроме того, более высокие цены на газ в ЕС по сравнению с Великобританией побудили трейдеров направлять больше газа именно на континент.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в несколько стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок газа Россией и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.