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БиГ может получить статус кандидата на членство в ЕС 15 декабря

Европа Материалы 6 декабря 2022 16:59 (UTC +04:00)
БиГ может получить статус кандидата на членство в ЕС 15 декабря

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Лидеры Евросоюза могут дать Боснии и Герцеговине (БиГ) официальный статус кандидата на членство в ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет агентство, получить такой статус Босния и Герцеговина не могла долгое время из-за медленного продвижения по пути реформ.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, выступая во вторник на саммите ЕС - Западные Балканы в столице Албании Тиране, заявил, что о вступлении Боснии и Герцеговины в состав сообщества должно быть принято "политическое решение", а это "вопрос времени". Он также отметил, что по вопросу статуса кандидата БиГ наметился "большой прогресс".

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