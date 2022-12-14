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В Финляндии инфляция в ноябре достигла 9,1%

Европа Материалы 14 декабря 2022 16:58 (UTC +04:00)
В Финляндии инфляция в ноябре достигла 9,1%

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Инфляция в Финляндии в ноябре выросла до 9,1%, что стало рекордным показателем с 1983 года. Об этом сообщается в распространенном в среду отчете статистического управления республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, ускорение инфляции связано, в том числе, "с ростом цен на электроэнергию и увеличением средней процентной ставки по ипотечным кредитам".

Рост инфляции вызвал существенное подорожание продуктов питания. Как информирует статистическое управление, в ноябре цены на пищевую продукцию выросли на 16,1% по сравнению с прошлогодними показателями.

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