В Финляндии инфляция в ноябре достигла 9,1%

Инфляция в Финляндии в ноябре выросла до 9,1%, что стало рекордным показателем с 1983 года. Об этом сообщается в распространенном в среду отчете статистического управления республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, ускорение инфляции связано, в том числе, "с ростом цен на электроэнергию и увеличением средней процентной ставки по ипотечным кредитам".

Рост инфляции вызвал существенное подорожание продуктов питания. Как информирует статистическое управление, в ноябре цены на пищевую продукцию выросли на 16,1% по сравнению с прошлогодними показателями.