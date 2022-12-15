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Европейский центральный банк в четвертый раз подряд повысил базовую процентную ставку

Европа Материалы 15 декабря 2022 17:25 (UTC +04:00)
Европейский центральный банк в четвертый раз подряд повысил базовую процентную ставку

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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из пресс-релиза, опубликованного по итогам заседания регулятора.

"Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 2,5%, ставка по депозитам теперь составляет 2,00%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 2,75%.

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