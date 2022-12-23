Shell выплатит €15 млн компенсации за разливы нефти в Нигерии

Британская компания Shell достигла договоренности с голландской экологической организацией Milieudefensie о выплате €15 млн компенсации за разливы нефти в Нигерии. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении энергетического концерна и экологов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, деньги будут направлены нигерийскому сообществу.

В 2009 году нигерийские фермеры при поддержке Milieudefensie подали иск в суд в Гааге, требуя признать Shell ответственной за разливы нефти в дельте реки Нигер в период с 2004 по 2007 год. После долгих лет разбирательств инстанция встала на сторону местного сообщества и экологов. Еще почти два года ушло на то, чтобы определить сумму компенсации.

"Компенсация позволит нам кардинальным образом изменить жизнь сообщества, - отметил один из истцов по имени Эрик До. - Мы рады, что сможем наконец-то после долгих лет разбирательств получить эти средства, чтобы компенсировать наши потери".

Shell и Milieudefensie также подтвердили, что энергетический концерн устранил все последствия разливов нефти. Кроме того, ранее Shell по решению суда установила в Нигерии системы по выявлению утечек нефти.