Италия разрешила судну Оcean Viking зайти в порт Равенны для высадки 113 мигрантов

Италия разрешила судну Ocean Viking французской неправительственной организации SOS Mediterranee зайти в порт города Равенна для высадки 113 мигрантов, спасенных в Средиземном море. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мигранты были спасены в ночь на вторник недалеко от берегов Ливии. "Среди спасенных беженцев - 23 женщины, около 30 несовершеннолетних, 3 младенцев, самому младшему из них всего 3 недели", - отметили в SOS Mediterranee, штаб-квартира которой находится в Марселе на юго-западе Франции.

При этом в организации высказали опасения, что "судно Ocean Viking, направляющееся в сторону Италии, не сможет спасти других мигрантов, которые могут встретиться на его пути".