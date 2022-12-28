Экономика еврозоны сократится в 2023 году вследствие энергетического кризиса

Энергетический кризис вызовет дальнейший спад в экономике еврозоны в 2023 году. Об этом в среду сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их мнению, высокая инфляция и дефицит энергоресурсов спровоцируют дальнейшее сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда. Таким образом, экономика еврозоны сократится на 0,01% в следующем году, притом что Еврокомиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозировали ее рост на 0,3% и 0,5% соответственно. Согласно оценкам экспертов, цены в среднем вырастут более чем на 6% в будущем году и почти на 2,7% в 2024-м, а уровень безработицы увеличится с 6,5% до 7,1% до конца 2023 года.

Аналитики полагают, что европейским странам удалось снизить зависимость от импорта российского газа, в частности путем увеличения поставок топлива из Норвегии, США и ближневосточных стран. Вместе с тем они предупреждают, что без российского газа будет гораздо сложнее заполнить хранилища в преддверии следующей зимы. Вопрос "о поставках энергоресурсов на этот период все еще открыт", заявил главный экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Сильвейн Бройер. "Газовые рынки в Европе остаются ключевой зоной риска. Дополнительные перебои с поставками или особенно холодная зима могут привести к <...> очередному росту цен", - приводит издание слова экономиста банка Morgan Stanley Кьяру Зангарелли.

Так, 90% из 37 опрошенных газетой экономистов считают, что еврозона уже находится в состоянии рецессии, а также прогнозируют сокращение ВВП в течение всего следующего года. По мнению профессора экономики Международного свободного университета общественных наук им. Гвидо Карли Марчелло Мессори, дальнейшее повышение процентных ставок ЕЦБ для противодействия "чрезмерной инфляции", вызванной шоком в сфере энергоснабжения, "приведет к серьезной рецессии в еврозоне".

Инфляция в еврозоне в период с января по октябрь достигла 10,6%, превысив в пять раз целевой показатель в 2%. 15 декабря ЕЦБ в четвертый раз подряд повысил базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 2,5%.