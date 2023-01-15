Британия может отказаться от участия в СВПД

Великобритания пересматривает свою поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после казни в Иране британско-иранского гражданина, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Источники отметили, что с начала переговорного процесса по возобновлению действия ядерной сделки после выхода из нее США в 2018 году "обстоятельства изменились".

Как сообщалось, британские власти в субботу осудили приведение в исполнение в Иране смертного приговора имевшее двойное гражданство бывшему иранскому замминистра обороны Алирезе Акбари. Он был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании.