Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Британия может отказаться от участия в СВПД

Европа Материалы 15 января 2023 07:48 (UTC +04:00)
Британия может отказаться от участия в СВПД

Читайте Trend в

Великобритания пересматривает свою поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после казни в Иране британско-иранского гражданина, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Источники отметили, что с начала переговорного процесса по возобновлению действия ядерной сделки после выхода из нее США в 2018 году "обстоятельства изменились".

Как сообщалось, британские власти в субботу осудили приведение в исполнение в Иране смертного приговора имевшее двойное гражданство бывшему иранскому замминистра обороны Алирезе Акбари. Он был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости