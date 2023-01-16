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Бизнес в Италии ожидает, что высокие показатели инфляции сохранятся минимум год

Европа Материалы 16 января 2023 17:23 (UTC +04:00)
Бизнес в Италии ожидает, что высокие показатели инфляции сохранятся минимум год

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Итальянские предприниматели ожидают, что рекордные показатели инфляции будут сохраняться еще как минимум год. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA со ссылкой на исследование Банка Италии (центробанка), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Опрос проводился среди итальянских компаний, ведущих свою деятельность в сфере промышленности и услуг, в которых работают не менее 50 человек. По их оценкам, уровень потребительской инфляции в среднем составит 8,9% через шесть месяцев (ранее прогнозировались 7,5%) и 8,1% через 12 месяцев.

Отмечается, что на ценах компаний сказывается высокая стоимость энергоносителей. Согласно результатам опроса, многие компании повысят свои цены в ближайшие три месяца.

Ранее руководитель Итальянского института статистики (ISTAT) Джанкарло Бланджардо спрогнозировал, что инфляция в Италии в этом году составит как минимум 5,1%. Согласно прогнозам ISTAT, ВВП Италии в 2023 году вырастет на 0,4%.

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