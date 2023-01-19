Профсоюзы Франции проведут общенациональный день протеста против пенсионной реформы

Ведущие профсоюзы Франции проведут в четверг первую из запланированных массовых акций протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщениям, поступавшим в среду в течение дня из регионов, социальная мобилизация обещает на этот раз стать особенно масштабной. Марши против правительственного проекта, по оценкам экспертов, могут собрать в стране до 750 тыс. участников.

Полиция и жандармерия мобилизовали 10 тыс. сотрудников в связи с вероятностью беспорядков. Только в столице дежурство на улицах будут нести 3,5 тыс. правоохранителей.