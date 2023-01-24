От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

Гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Британской антарктической службой (The British Antarctic Survey, BAS), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, приблизительно десять лет назад эксперты начали изучать образующиеся трещины на шельфовом леднике Бранта - он граничит с побережьем Земли Коутса у моря Уэдделла. С учетом прогнозов о неминуемом отделении айсберга в 2016 году британская полярная станция Halley была передвинута на 23 км вглубь континента.

Однако айсберг площадью примерно 1 550 кв. км и толщиной около 150 метров продолжал держаться за шельф. По информации BAS, окончательное отделение гигантской глыбы льда произошло 22 января, между 19:00 и 20:00 по всемирному координированному времени (с 22:00 до 23:00), во время весенней оттепели.

Эксперты BAS не связывают произошедшее с изменением климата, а скорее объясняют это естественным поведением антарктического шельфа.