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Берлинский аэропорт отменил все рейсы из-за забастовки

Европа Материалы 25 января 2023 11:20 (UTC +04:00)
Берлинский аэропорт отменил все рейсы из-за забастовки

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Аэропорт Берлина отменил все назначенные на 25 января рейсы из-за забастовки германского профсоюза Verdi. Соответствующее заявление опубликовано в среду на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Bloomberg, отменены около 300 рейсов, подобное решение затронет более 35 тыс. пассажиров.

Профсоюз призвал присоединиться к стачке сотрудников наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полетов. "Пассажирам следует настраиваться на задержки и отмены рейсов", - говорится в его заявлении.

Verdi требует повышения заработной платы на €500 для сотрудников, чьи контракты заключены на один год. Работодатель со своей стороны готов предложить более долгосрочные контакты, но при сохранении нынешней зарплаты.

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