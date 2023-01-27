Shell может выйти из розничного бизнеса в Великобритании из-за финансовых потерь

Британская нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность выхода из розничного бизнеса по продаже электроэнергии в Великобритании из-за убытков. Об этом в пятницу пишет газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета, в прошлом году основные поставщики электроэнергии для розничных клиентов в Европе столкнулись с резким ростом оптовых цен. Более того, в результате правительственных мер по сдерживанию потребительских цен компании лишились части доходов. На фоне этого Shell пришлось вложить £1,2 млрд (около $1,5 млрд) в свой розничный бизнес в Великобритании, чтобы выполнить обязательства по поставке электроэнергии клиентам до конца 2023 года.

Окончательное решение будет принято после завершения экспертизы британского предприятия по продаже электроэнергии розничным клиентам Shell Energy Retail, что может занять несколько месяцев.

Shell Energy Retail обслуживает около 1,4 млн клиентов в Великобритании. Компания входит в число крупнейших поставщиков электроэнергии в стране.

По данным газеты, компания также рассматривает возможность выхода из розничного бизнеса в Нидерландах и Германии.

Как писала британская газета The Times, в 2021 году убытки Shell составили почти £112 млн (около $140 млн). По ее сведениям, в результате сворачивания розничного бизнеса компании в Великобритании около 2 тыс. человек могут лишиться работы.