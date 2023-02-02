Минэкономики ФРГ готово потратить €20 млн на консультации по энергокризису

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии готово потратить порядка €20 млн на юридические консультации по вопросам, связанным с энергетическим кризисом. Об этом в четверг сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в настоящее время Минэкономики ФРГ ищет юристов, которые будут консультировать главу ведомства Роберта Хабека "по вопросам, связанным с энергокризисом". Стоимость контракта составляет порядка €20 млн. Первоначально, как пишет издание, договор будет действовать до конца 2024 года, однако может быть продлен дважды на один год. При этом уточняется, что "консультационные услуги должны быть предоставлены в кратчайшие сроки".

На данный момент в министерстве работают почти 2,4 тыс. сотрудников, в том числе большое количество юристов. Но они, как указывает газета, не справляются с вызовами, связанными с энергетическим кризисом. В ответ на запрос фракции правой партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге правительство ФРГ подтвердило высокую загруженность сотрудников Минэкономики ФРГ. "Количество сверхурочной работы в Министерстве по делам экономики и защиты климата значительно увеличилось, в результате чего рабочая нагрузка в отдельных областях стала совершенно другой", - подчеркнули в кабмине Германии.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.