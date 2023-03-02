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Правящая партия Молдовы намерена переименовать молдавский язык в румынский

Европа Материалы 2 марта 2023 17:38 (UTC +04:00)
Правящая партия Молдовы намерена переименовать молдавский язык в румынский

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Депутаты правящей в Молдовы Партии действия и солидарности внесли в повестку парламента законопроект, предусматривающий смену названия государственного языка в конституции с молдовского на румынский. В рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, которые указали, что основной закон можно изменить только двумя третями (68 из 101) голосов, а не простым большинством, как это предлагают сделать авторы инициативы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь представители правящей партии указывают на решения Конституционного суда, который в 2013 году провозгласил официальным языком румынский, ссылаясь на "превалирование" над основным законом текста Декларации о независимости Молдавии, в которой упоминался румынский язык.

"Решения КС обязательны для всех", - пояснила глава юридической комиссии парламента Олеся Стамате.

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