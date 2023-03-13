Во Франции из-за забастовки против пенсионной реформы 13 марта отменят около 50% поездов

Каждый второй региональный поезд во Франции будет отменен в понедельник из-за продолжающейся забастовки против пенсионной реформы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, 13 марта "будут ходить каждый второй региональный поезд и три скоростных поезда из пяти".

К 15 марта, когда в стране пройдет очередная межпрофессиональная забастовка, число аннулированных поездов может вырасти. Также, по данным BFM, в этот день "не исключена отмена части авиарейсов".

Как отмечает BFM, в Париже из-за продолжающейся забастовки мусорщиков "неубранными остаются около 5,4 тыс. тонн отходов". Также забастовки проходят на трех предприятиях по переработке отходов, находящихся в пригородах французской столицы.