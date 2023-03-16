ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,5%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б. п.). Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из пресс-релиза, опубликованного по итогам заседания совета.

"Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 3,75%.