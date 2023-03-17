Во время протестов в Париже задержали не менее 217 человек (ВИДЕО)

Во время протестов против пенсионной реформы во Франции, проходящих в Париже, задержаны не менее 217 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Le Figaro со ссылкой на главное управление парижской полиции.

«В столице арестовано 217 человек, в частности за участие в группе с целью нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщило, что в Париже, во время разгона митингов, протестующие начали жечь машины и скопившийся на улицах мусор. Также сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, выступающих против пенсионной реформы.

Волна протестов прокатилась с новой силой по всей Франции после того, как пенсионная реформа, против которой выступают митингующие, была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции на фоне массовых протестов. Правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.